محافظ القليوبية يوقّع بروتوكول تعاون لتطوير استاد بنها الرياضي -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة استادات للاستثمار الرياضي (سيتي كلوب بنها)، بهدف استكمال أعمال تطوير استاد بنها الرياضي وتحويله إلى مركز متكامل يخدم أبناء المحافظة.

وقّع البروتوكول عن محافظة القليوبية اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، فيما وقّعه عن الشركة المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بصفته مفوضًا عن شركة إستادات، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

ويستهدف البروتوكول تعظيم الاستفادة من أرض الاستاد من خلال تطويره واستغلاله استثمارياً في المجالات الرياضية والإدارية والتجارية والإعلانية، بما ينعكس إيجابًا على أهالي القليوبية. كما يتضمن المشروع إنشاء منشآت ترفيهية ورياضية واجتماعية جديدة لتكون متنفسًا حضاريًا متكاملًا يلبّي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لزيادة مواردها الذاتية وفتح مجالات جديدة للتنمية المستدامة، من خلال استغلال الأصول المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بموجب البروتوكول باستكمال جميع أعمال التطوير والمنشآت الملحقة بالاستاد، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحويل استاد بنها إلى صرح رياضي واجتماعي يليق بأبناء القليوبية.