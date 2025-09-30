الشرقية تفعل آليات تنظيم الصيد بترعة الإسماعيلية

الشرقية ياسمين عزت

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، وذلك من خلال التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وجهاز حماية وتنمية البحيرات وجهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة والري، لتفعيل آليات تنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر بالكهرباء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أشارت هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية، إلى قيام اللجنة المشكلة بالمرور على المسطحات المائية بنطاق المحافظة وتشديد الرقابة على المجاري المائية، وتفعيل آليات تنظيم الصيد بالنزول لتنفيذ القانون في كافة المجالات وضبط مخالفات الصيد الجائر.

جاء ذلك بحضور مديرة وحدة الثروة السمكية، العقيد محمد سويلم مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية بالتعاون مع مكتب مصايد الزقازيق وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة وهندسة ري شرق بلبيس ورئاسة المركز.

وذلك لضبط مخالفات المراكب غير المرخصة وغير المصرح لها بالصيد، وكذلك الصيد الجائر المخالف والصيد بالكهرباء لما له من أضرار على الثروة السمكية من قتل الأسماك الصغيرة وأضرار على صحة الإنسان.

وجرى التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد أحد الأماكن بدائرة مركز بلبيس لصيد الأسماك بالكهرباء مستخدمين مراكب فلوكة غير مرخصة، حيث تم ضبط عدد 2 بالإضافة إلى عدد 9 مراكب مرخصة ومنتهي ترخيصها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم التحفظ على المخالفات بمخازن مصايد الزقازيق.

ونهيب بالمواطنين في حالة رصد أي حالة صيد بالكهرباء التواصل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 أو الإتصال على الخطوط الأرضية التالية 055/2303693

055/2312540