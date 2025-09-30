إعلان

أهلها ينامون بجوار التمساح ويدفنون الزوار في الرمال.. قرية أسوانية أغرب من الخيال -صور

كتب : مصراوي

12:23 م 30/09/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    التماسيح فى منازل غرب سهيل
  • عرض 21 صورة
    السياح فى غرب سهيل
  • عرض 21 صورة
    الفنادق البيئية بغرب سهيل
  • عرض 21 صورة
    بيت التمساح بغرب سهيل
  • عرض 21 صورة
    رسم الحنة فى غرب سهيل
  • عرض 21 صورة
    ركوب الجمال بغرب سهيل
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (1)
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (2)
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (3)
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (4)
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (5)
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (6)
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (7)
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (8)
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (9)
  • عرض 21 صورة
    التماسيح فى غرب سهيل
  • عرض 21 صورة
    منازل غرب سهيل لوحات فنية
  • عرض 21 صورة
    منزل غرب سهيل
  • عرض 21 صورة
    365671-استراحات-على-النيل
  • عرض 21 صورة
    قرية نوبية (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في قلب أسوان الساحرة، وعلى ضفاف النيل تقع قرية نوبية لا تشبه أي مكان آخر، لا يكتفي أهلها بتحويل منازلهم إلى فنادق بيئية مضيئة بالنقوش النوبية، بل يشاركون زوارهم تجارب فريدة تبدو للوهلة الأولى ضرباً من المغامرة المتهورة، فهل تتخيل أن تبيت في غرفة لا يفصلك عن تمساح يربى داخل حوضها الخاص سوى جدار زجاجي؟ أو أن يكون برنامجك السياحي الأساسي هو الدفن في الرمال الساخنة بحثاً عن الشفاء؟

تقع قرية غرب سهيل على الضفة الغربية لنهر النيل في مدينة أسوان، واستغل أهلها هذا الموقع الجغرافي المميز في تحويل قريتهم إلى وجهة سياحية عالمية، يزورها السياح من مختلف دول العالم.

وقال عبد الناصر صابر، نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، إن قرية غرب سهيل نموذج إيجابي للقري السياحية الريفية المصرية، ويجب أن يُحتذى بها في مختلف محافظات الجمهورية. فهي قرية بلا بطالة، حيث يعمل جميع أهلها في السياحة، وتميزوا في السياحة البيئية التي يقبل عليها السياح من كل أنحاء العالم، ويُسهم في ذلك موقعهم المتميز المطل على نهر النيل.

وأضاف صابر أن أهالي القرية يحافظون على نظافتها وجمالها، وحوّلوا مبانيها ومنازلها إلى لوحات جدارية تحكي التاريخ النوبي. كما برعوا في تقديم الوجبات والمشروبات النوبية المميزة، وتميزت سيدات وفتيات القرية بالرسم بالحناء.

تحولت منازل القرية إلى فنادق ومزارات سياحية تضم برامج متنوعة، من أهمها السياحة العلاجية، والدفن في الرمال، وركوب الجمال، ومشاهدة أحواض التماسيح التي لا يخلو منها أي منزل، بالإضافة إلى عروض فرق الفنون الشعبية النوبية.

وأشار عم حارس، أحد أبناء قرية غرب سهيل، إلى أن القرية لا تخلو من الزائرين صيفًا وشتاءً، مع ارتفاع نسب الإقبال في فصل الشتاء. ويبدأ السياح بالتوافد على القرية سواء عبر النهر بالمراكب النيلية أو عن طريق البر بعد عبور جسم خزان أسوان.

وأضاف: "نتعامل مع السياح بود وحب، وكثير منهم أصبحوا أصدقاء نتواصل معهم بعد سفرهم. كل أهل القرية يعملون في السياحة، سواء من خلال البازارات أو بيوت نوبية متخصصة في استقبال السياح وتنظيم برامج خاصة لهم. مؤخرًا تم إنشاء عدد من الفنادق البيئية التي تجذب أعدادًا كبيرة من السياح، وأهم ما يميز هذه البيوت هو الأحواض الخاصة بتربية التماسيح، والتي أصبحت من أبرز عوامل جذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم، الذين يأتون خصيصًا لمشاهدة التماسيح في بيئتها الطبيعية، كإحدى أغرب العادات التي لا تخلو من المغامرة".

وأوضح شريف خضري، أحد مربّي التماسيح بقرية غرب سهيل، أن التمساح يُربى داخل المنازل بغرض إمتاع السياح، حيث يحرص الأهالي على تربيته في أحواض بمواصفات خاصة لمنع خروجه وتأمين الزائرين، وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر أثناء مشاهدته أو التصوير معه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية أسوانية دفن الزوار في الرمال قرية نوبية فنادق بيئية مضيئة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم