المنوفية- أحمد الباهي:

في مستهل جولته اليوم الثلاثاء بمحافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الصناعات الحرفية والتراثية بقرية شما بمركز أشمون، بمرافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

خلال جولته، توقّف رئيس الوزراء عند جناح ندى علام، 25 سنة، من قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم، والتي عُرفت بموهبتها في الرسم بالفحم مستخدمة قدميها، عرضت ندى بورتريهاتها أمام رئيس الوزراء، فأشاد بجمالها قائلاً: "حاجتك كلها جميلة قوي.. ما شاء الله إنتِ بطلة جدًا"، ما أثار سعادتها، وردّت ندى بطلب: "نفسي حضرتك توصل سلامي للرئيس عبد الفتاح السيسي.. ونفسي في فرصة عمل"، فوعدها مدبولي بتوصيل سلامها مباشرة للرئيس، كما وجّه بتوفير وظيفة لها.

وأكد رئيس الوزراء أن اختيار المعرض ضمن محطات زيارته اليوم يعكس حرص الدولة على دعم الحرفيين وتشجيع الصناعات اليدوية التي تعبّر عن عراقة التراث المصري، مشيرًا إلى العمل على تشكيل مجلس أعلى للحرف اليدوية والتراثية.

المعرض ضم منتجات قرى صناعية وحرفية مميزة بالمحافظة، أبرزها: ساقية أبو شعرة المشهورة بصناعة السجاد اليدوي، ساقية المنقدي المتخصصة في تطعيم الصدف، جريس المشتهرة بصناعة الفخار والخزف، شما المعروفة بالتطريز بخيوط السيرما التي نُسجت منها كسوة الكعبة المشرفة، سرس الليان المتخصصة في الأرابيسك، كفر هلال التي تعد من أبرز مراكز صناعة المنسوجات.