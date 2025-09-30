جنوب سيناء- رضا السيد:

استجاب الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لشكوى مواطني مدينة شرم الشيخ من عدم كفاية المواصلات الداخلية بالمدينة، باتخاذ عدة إجراءات للتيسير على المواطنين.

وقرر المحافظ، تشغيل المرحلة التجريبية لعدد من الأتوبيسات داخل المدينة، بواقع دورتين يوميا، على أن تكون الدورة الصباحية من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة صباحا، والدورة المسائية من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصرا، بهدف تغطية خروج الطلاب من المدارس.

وقال المحافظ، إنه سيجري إطلاق خدمة "التاكسي الذكي" كأحد الحلول الحضارية العاجلة، وذلك في إطار ضبط منظومة النقل عبر الخدمات الإلكترونية، مع متابعة دقيقة لمستوى الخدمة، لضمان التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية، مما يتيح تقديم خدمة. آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين وزائري المدينة

وأكد أنه سيجري تطبيق خطة التوسع خلال الأسبوع الجاري، والتي تتضمن تشغيل خطوط إضافية بزيادة عدد الأتوبيسات إلى 4 للعمل بالتبادل، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها، والتغلب على أي أعطال مفاجئة.

وعن الإجراءات التنظيمية والرقابية، أوضح المحافظ، أنه جاري حاليا التنسيقات اللازمة بين السكرتير العام، والأجهزة المعنية، لتوفير سائقين مؤهلين، والتشديد على الالتزام بالتسعيرة الرسمية ومنع أي زيادات غير قانونية، حفاظا على حقوق المواطنين.

وأشار إلى أنه يجري إعداد خطة طويلة المدى، تتضمن حل جذري يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد السكان بالمدينة، والطلاب والزائرين،. وذلك من خلال تشغيل منظومة نقل حضارية مميزة تتوافق مع مكانة المدينة السياحية، وإدخال اتوبيسات حديثة مزودة بمعايير الأمان والنظافة، مع وضع نظام متابعة ورقابة يومية على التشغيل والأسعار، بجانب استقبال اي شكاوى من المواطنين بشكل فوري.