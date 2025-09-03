بالابتهالات والتواشيح.. أسوان تحيي ذكرى المولد النبوي بمسجد النصر (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد النصر على كورنيش النيل.

وحضر الاحتفالية كل من: المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب فضيلة الشيخ سمير خليل، مدير عام أوقاف أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل مشيخة الطرق الصوفية.

وقدم محافظ أسوان، باسم أهالي المحافظة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة المباركة، معربًا عن خالص تهانيه القلبية لأبناء أسوان والشعب المصري.

وأكد اللواء إسماعيل كمال أهمية هذه الذكرى العطرة، مشددًا على ضرورة الاقتداء بسيرة نبي الهدى لترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم الرفيعة، واستلهام العظة والعبرة من حياته صلى الله عليه وسلم، في حياتنا الشخصية والعامة، من أجل النهوض بأنفسنا ومصرنا الحبيبة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الدكتور عبد الله منصور، أعقبها كلمات لعدد من رجال الدين، إلى جانب فقرات من الابتهالات والتواشيح الدينية ابتهاجًا بذكرى ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.