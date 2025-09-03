إطلاق مبادرة "بداية جديدة" من جامعة بنها لتعزيز جودة التعليم (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ندوة بعنوان "دور طلاب جامعة بنها في جودة العملية التعليمية".

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم"، التي تنظمها الهيئة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور محمد غانم، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور حسين خاطر، مسؤول تنفيذ الخطة التدريبية، إلى جانب مديري وحدات الجودة والطلاب المشاركين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المبادرة ومشاركة الطلاب فيها تمثل خطوة رائدة نحو مستقبل أفضل للتعليم في مصر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة بنها تعتمد استراتيجيات تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، مضيفًا أن الجامعة تقدم برامج مميزة لتعزيز فرص التوظيف، وتستثمر في أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء، من خلال تدريبهم على نظم الجودة في التعليم.

وأوضح رئيس الجامعة أن مشاركة جامعة بنها في المبادرة تهدف إلى تطوير قدرات الطلاب ودعم خطط الدولة لجودة التعليم وبناء الإنسان وفق رؤية مصر 2030، موجها الشكر لرئيس الهيئة على دعمه المستمر للجامعة وللمؤسسات التعليمية، وتطوير معايير الاعتماد بما يتماشى مع المستجدات العالمية.

وأعرب الدكتور علاء عشماوي عن سعادته بالتواجد في جامعة بنها لإطلاق المبادرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو نشر ثقافة الجودة داخل المجتمع الجامعي، مع التركيز على الممارسات التطبيقية وتحقيق الجودة الفعلية على أرض الواقع. وأوضح أن مفهوم جودة التعليم يقوم على التحسين المستمر.

وشدد "عشماوي" على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، ويجب تأهيله بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، إضافة إلى تعزيز قدرته على التعلم الذاتي.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز دور الطالب كشريك أساسي في التطوير، مشيرة إلى أن جودة التعليم أصبحت ضرورة حتمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأضافت الدكتورة جيهان أن المبادرة تمكن الطلاب من المشاركة الفعالة في أنشطة التقييم والتطوير الأكاديمي، وتعزز وعيهم بثقافة الجودة ومتطلباتها، كما تفتح قنوات تواصل فعالة بين الإدارة والطلاب لضمان بيئة تعليمية محفزة.

وأعرب الدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة، عن اعتزازه بتواجده في جامعة بنها، مشيرًا إلى أن تاريخ الجامعة ومكانتها العلمية يمثلان ركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي المصري، وأن اختيار الجامعة ضمن محطات المبادرة يعكس إسهامها المتميز في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي.

وأشار الدكتور محمد غانم، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، إلى أن المبادرة تهدف إلى تفعيل دور الطلاب في ضمان جودة التعليم من خلال ورش عمل تنظمها الهيئة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا سفراء للجودة داخل الجامعة.