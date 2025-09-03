غرامة 5 آلاف جنيه على المركبات المخالفة خارج المواقف الرسمية بالمنيا

المنيا-جمال محمد:



أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرارًا اليوم الأربعاء، يقضي بتحصيل غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في حالة ضبط أى مركبة (أجرة – رحلات – نقل – أتوبيس… إلخ)، تقوم بتحميل الركاب خارج المواقف الرسمية المعتمدة والمخصصة لهذا الغرض، ويشمل القرار سيارات الأجرة وأتوبيسات نقل الركاب التابعة لشركات النقل الجماعي.



ويأتي القرار عقب التشغيل التجريبي لمجمع مواقف المنيا المطور المجاور لشرطة النجدة بطريق مصر/ أسوان الزراعى، كأحد التدابير التي تكفل انتظام الحركة المرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.



كما كلف المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور المنيا ووحدات المرور التابعة لها بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكد من مدى التزام السائقين، مؤكدًا أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق القانون وعلى الجميع الالتزام بقواعد تشغيل وإدارة المواقف تحقيقاً للصالح العام.



وأكد المحافظ أن هذا القرار يستهدف إنهاء ظاهرة المواقف العشوائية التي تعيق حركة المرور وتشكل عبئًا على المواطنين، مشددًا على أن الدولة تسعى لتطوير منظومة النقل بالمحافظة وتقديم خدمات حضارية وآمنة للمواطنين.



الجدير بالذكر، أن قطاع النقل بمحافظة المنيا يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية ، تضمنت تطوير مجمع مواقف ملوي، ومجمع مواقف المنيا الجديدة أمام مستشفى الجامعة بسعة 266 سيارة ميكروباص ومزود بمظلات وكافيتريا لخدمة المواطنين، وأخيراً إنشاء مجمع مواقف المنيا المطور، بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سيارة ميكروباص ، لخدمة مراكز الجنوب والمحافظات .



وتهيب محافظة المنيا بجميع السائقين الالتزام بالتعليمات والتحميل من المواقف الرسمية المعتمدة، حفاظًا على النظام المروري وسلامة المواطنين.