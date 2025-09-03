ضبط ٣٥٠٠ عبوة حليب بطعم الفواكة فاسدة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملة على الأنشطة التجارية والمخازن وسيارات نقل السلع الغذائية، مما أسفر عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية البياضية لحيازته سلعًا غذائية فاسدة ومتغيرة في خواصها الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك، وعددها 3500 عبوة حليب بطعم الفواكه بوزن 200 مل للعبوة.

كما جرى ضبط 4 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة، و3 مخالفات في المخابز البلدية، واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بالمخالفات، وإخطار النيابة العامة بذلك.