محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

الأقصر ــ محمد محروس:

بعث المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من العزة والتوفيق والتقدم والازدهار والرخاء لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث محافظ الأقصر ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.