القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، بقبول الاستئناف المقدم من متهم يعمل حلاقًا، شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف من الإعدام إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك لاتهامه وآخرين مجهولين باستدراج طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها والتعدي عليها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.

وكشفت أوراق القضية رقم 42065 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "أ.م.ع"، 29 سنة، عاطل، استدرج الطفلة المجني عليها بعد إيهامها بعلاقة عاطفية، واصطحبها بمعاونة آخرين مجهولين إلى مكان بعيد عن أعين المارة وذويها، حيث تعرضت للإكراه والتعدي، مما تسبب في إصابتها بأضرار جسدية ونفسية مثبتة بتقرير الطب الشرعي.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم عرض المجني عليها للخطر، بما شكل تهديدًا لصحتها وسلامة تنشئتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.