ضابط شرطة يوزع حلوى المولد على المواطنين في بورسعيد -صور

12:17 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

وزع ضابط شرطة بمحافظة بورسعيد، حلوى المولد، اليوم الأربعاء، على المواطنين احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأقدم المقدم عطية شعير، مدير وحدة مرور الإسراء ببورسعيد، على توزيع حلوى المولد النبوي على المواطنين المترددين على الوحدة لاستخراج وتجديد وإنهاء الأوراق المختلفة، في ظل أجواء من البهجة وإشادة من المواطنين باللفتة الطيبة من الضباط الذين بادلوه التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

يشار إلى أن المقدم عطية شعير، اعتاد توزيع الحلوى على المواطنين في الأعياد والمناسبات المختلفة، ويتمتع بسمعة طيبة بين أبناء بورسعيد.

