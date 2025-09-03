تسمم 7 أشخاص عقب تناول وجبات فراخ بأحد مطاعم المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 7 أشخاص بينهم طفلتين بحالة تسمم غذائي في جنوب مدينة المنيا، عقب تناولهم وجبات من أحد المطاعم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد وصول 7 حالات تسمم إلى مستشفى المنيا الجامعي مصابين باشتباه تسمم غذائي.

بالانتقال تبين إصابة كل من: أحمد رأفت، 31 سنة،جودي أحمد، 4 سنوات، أبرار محمود،25 سنة، مصطفى حسن، 38 سنة، على حمدى، 33 سنة، حمدي حسين، 59 سنة، نور على، 6 سنوات، بآلام في البطن ومغص وإسهال وقيء، وارتفاع في درجة الحرارة.

بسؤال المصابين أكدوا تناولهم وجبات طعام "فراخ وأرز " من أحد المطاعم بحي أبو هلال في جنوب مدينة المنيا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم إخطار مديرية الصحة لفحص المطعم المذكور، والوقوف على أسباب تسمم المصابين.