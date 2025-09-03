محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي بمسجد العارف بالله

سوهاج- عمار عبد الواحد:

شهد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، احتفال مديرية أوقاف سوهاج بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم بمسجد العارف بالله، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة لممثل المنطقة الأزهرية، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف، تحدثوا فيها عن مولد النبي الكريم، والدروس المستفادة من أحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعقبها ابتهال وكلمة لأحد الطلبة وإحدى الطالبات، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصرى عامة بتلك الذكرى المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبات بالخير واليمن والبركات.

وعلى هامش الاحتفال كرم المحافظ عدد 9 من العاملين بمديرية الأوقاف تقديرًا لما قدموه للدعوة وجهودهم في خدمة المساجد.