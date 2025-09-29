فرحة بالقمة.. هتافات "أهلاوي" تهز نادي المنيا الرياضي (صور)

برعاية جامعة أسوان و"الكهرباء".. مؤتمر طاقة وطني في ديسمبر (صور)

المنيا - جمال محمد

سيطرت حالة من الفرحة العارمة على المئات من مشجعي النادي الأهلي في محافظة المنيا، فور إطلاق صافرة نهاية مباراة القمة التي انتهت بفوز فريقهم على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ورصدت عدسة "مصراوي" احتفالات جماهير الأهلي التي تجمعت داخل نادي المنيا الرياضي لمشاهدة اللقاء عبر إحدى الشاشات العملاقة، وسط أجواء من البهجة.

وفور انتهاء المباراة، تعالت أصوات المشجعين بالهتاف الشهير "اووه أهلاوي"، مع التزامهم بالاحتفال داخل أسوار النادي دون الخروج إلى الشوارع أو تكوين أي تجمعات.