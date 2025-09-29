عودة الكهرباء لمستشفى قفط.. و"صحة قنا" تؤكد: المرضى بخير

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلنت مديرية الصحة في قنا انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل داخل مستشفى قفط التخصصي، وذلك بعد ساعات من العمل المتواصل لإصلاح العطل الفني الذي تسبب في توقف التيار عن أحد طوابق المستشفى صباح اليوم.

أكد الدكتور أحمد محمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الوضع داخل المستشفى مستقر تمامًا، ولم تُسجل أي إصابات بين الأطفال داخل الحضّانات أو المرضى في العناية المركزة، موضحًا أنه تم نقل الحالات فورًا إلى أماكن بديلة داخل المستشفى لحين عودة الكهرباء.

وأضاف "صادق" أن التيار عاد للمستشفى بالكامل باستخدام المولدات الاحتياطية، مشيرًا إلى أن الانقطاع كان محدودًا في الطابق الثاني فقط، وتمت السيطرة عليه بعد تدخل فرق الصيانة.

وأوضح أن خطوط الكهرباء بالمستشفى تتصل بخط داخلي من قفط وآخر خارجي من نقادة، مؤكدًا أن المهندسين يواصلون أعمال الصيانة لضمان استقرار الخدمة.

ومن جانبه، أشار مصدر مسؤول بمديرية الصحة إلى أن سيارات الإسعاف كانت في حالة استعداد تام لنقل أي حالات طارئة، إلا أنه لم يتم نقل أي مريض خارج المستشفى، مؤكدًا أن الأزمة انتهت تمامًا وجميع الأقسام تعمل بكامل طاقتها الآن.