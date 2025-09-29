المنوفية – أحمد الباهي:

كل عام مع بداية الدراسة، كان المشهد يتكرر في جزيرة أبو داوود بمركز السادات، تلاميذ صغار يحملون حقائبهم المدرسية، يعبرون المياه في قوارب خشبية صغيرة، يواجهون خطر الغرق لمجرد الوصول إلى مدارسهم.

استغاثات متكررة، ومعاناة سنوية مع مياه الفيضان.. هكذا عاش أهالي الجزيرة التابعة لمركز السادات بالمنوفية، بعدما تحولت طرقهم إلى برك من المياه مع ارتفاع منسوب فرع رشيد، واضطر التلاميذ لعبور المجرى المائي في قوارب صغيرة للوصول إلى مدارسهم.

لكن الاستغاثة الأخيرة عبر "مصراوي" وجدت صدى سريعًا، ليتحرك المسؤولون وتبدأ اليوم أعمال تعلية الجسر الرابط بين جزيرة أبو داوود وقرية جزي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، وتحت إشراف صفوت معوض بحيري رئيس مركز ومدينة السادات.

وشهدت المنطقة تواجد معدات التدخل السريع التابعة للمحافظة، إلى جانب جرارات ولوادر الأهالي، ومعدات الوحدات المحلية في كفرداود والطرانة ومركز منوف، وسط متابعة من مسؤولي التدخل النهري، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء القرى.

تحرك ميداني طال انتظاره، يُعيد للأهالي الأمل في بداية عام دراسي آمن، دون قوارب ولا مغامرات محفوفة بالمخاطر، بعدما صار الطريق إلى المدارس “جسرًا مرتفعًا بدلًا من نداء استغاثة متكرر كل عام”.

