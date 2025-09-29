محافظ الدقهلية يستقل سيارة سيرفيس لمتابعة حركة الركاب (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية مفاجئة بشارع المشاية في مدينة المنصورة، استقل خلالها إحدى سيارات السرفيس، لمتابعة انتظام حركة النقل الجماعي والتأكد من توافر وسائل المواصلات للطلاب والمواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ خلال الجولة، أنه مستمر في تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة يوميًا لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة انتظام سيارات السرفيس والباصات على جميع الخطوط، وعدم تقسيمها أو استغلال الركاب، مع سرعة الاستجابة لأي شكاوى.

وتابع "مرزوق" بنفسه حركة نقل الركاب في الشارع، موجّهًا السائقين بالالتزام بالنظافة والصيانة الدورية للسيارات، والحرص على عدم تجاوز الأعداد المقررة للركاب، مع التشديد على حظر وقوف ركاب داخل الأتوبيسات.

وكلف المحافظ أحمد البنداري، مدير إدارة المواقف، بالمتابعة المستمرة لحالة النظافة والانضباط في سيارات النقل الجماعي، فيما شدد على محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات تعيق السيولة المرورية، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ أن إدارة المرور تتابع على مدار الساعة انتظام حركة السيارات على جميع الخطوط، بما يضمن تيسير التنقل للمواطنين دون تكدس.