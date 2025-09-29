أسيوط - محمود عجمي:

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الطلاب يقفزون من أعلى سور منزل مهجور، زُعم أنه يعود لإحدى مدارس المحافظة.

وأكدت المديرية في بيان رسمي، أن الفيديو لا يمت بصلة لأي مدرسة بأسيوط، موضحة أن المبنى الظاهر في المقطع عبارة عن منزل مهجور غير مكتمل البناء، وأن الطلاب يستخدمون السور كطريق مختصر لتفادي المرور عبر عدة شوارع، وهو سلوك شائع في بعض القرى.

وشددت المديرية على أن جميع مدارس المحافظة مؤمنة بالكامل، ومزودة بأسوار مشيدة وألوان جاذبة، فيما يتم إغلاق الأبواب طوال اليوم الدراسي ولا تُفتح إلا عقب انتهائه وفقًا للوائح المنظمة.

ودعت المديرية الصحفيين والإعلاميين إلى تحري الدقة قبل نشر الأخبار والتأكد من صحتها عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن التعليم يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي.

وناشدت المديرية المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي يروجها البعض بهدف إثارة البلبلة وتزييف الحقائق، مشيرة إلى أن المكتب الإعلامي وصفحة المديرية الرسمية على "فيسبوك" هما المصدران المعتمدان للحصول على البيانات.