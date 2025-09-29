جمال دائم لمدينة السحر.. دهب تنظف أشهر مناطق السفاري والسهرات

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حملة نظافة موسعة بمنطقة "جبل الطويلات" أشهر مناطق سياحة السفاري والسهرات الليلية، وذلك تحت شعار مدينة أنظف وجمال دائم"، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالاهتمام بقطع النظافة.

وقال اللواء مصطفى عابدين، رئيس المدينة، إن الحملة تضمنت رفع المخلفات البلاستيكية ونظافة شاملة للمنطقة بالكامل، وذلك في إطار خطة متكاملة لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، خاصة في المناطق السياحية اتي تشهد إقبال سياحي كبير يوميًا، مؤكدًا على استمرار العمل بوتيرة عالية وبجهود منسقة بين مختلف الأقسام المعنية بالوحدة لمحلية، وعلى رأسها قسم تحسين البيئة لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانتها السياحية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع كميات كبيرة من المخلفات، ونقلها إلى مقلب القمامة الخاص بالمدينة، لفرزها والتخلص منها بشكل آمن وصحي، إضافة إلى تمهيد الطريق ورفع الأحجار منه لتسهيل مرور رحلات السفاري.

وأكد أن حملات النظافة تضمنت أيضًا منطقة مجري السيل، وذلك في إطار التكليفات المباشرة والمتابعة الميدانية الدقيقة لتوفير أقصى درجات الخدمات للمواطنين وزائري المدينة، خاصة أنها تقع بالقرب من الممشى السياحي.

وأشار إلى أن منطقة جبل الطويلات تعد جزء من صحراء دهب، وتشتهر بها سياحة السفاري لما تمتلكه من رمال ذهبية ومناظر طبيعية خلابة توفر بيئة هادئة ونقية لمحبي الطبيعة والحياة البدوية.

جدير بالذكر، أن منطقة جبل الطويلات، تعد من أشهر الأودية التي تستضيف سهرات بدوية ورحلات سفاري ليلية تقدم تجارب ثقافية ونجومية في الهواء الطلق، ويتناول السائحين بها الشاي البدوي والعشاء، ويستمتعون بسماع الأغاني البدوية، ومشاهدة العروض المتنوعة في أجواء صحراوية هادئة.

ويتطلب الوصول إليه سيارات دفع رباعي، وهو مناسب للعائلات والشباب لمحبي المغامرات والاستكشاف الذين يرغبون في استكشاف الحياة الصحراوية، والقيادة بسيارات الدفع الرباعي في المسارات المتعرجة، كما يعد موقعًا مثاليًا لمشاهدة النجوم في السماء الصافية بعيدًا عن أضواء المدينة.ش