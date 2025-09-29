8 جثث و14 مصابًا.. التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب أتوبيس المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، فجر اليوم الإثنين، إلى 8 متوفين و14 مصابًا، وفقًا لمصادر بمديرية الصحة بالمنيا.

وضمت أسماء المتوفين: فاروق السيد فتحي، 33 سنة، سائق، مقيم بمحافظة الشرقية، محمد صالح علي (31 سنة)، من الإسماعيلية، أحمد محمد علي (31 سنة)، من قنا، و5 جثامين مجهولة الهوية حتى الآن.

أسماء المصابين:

- أحمد عبد الراضي شرنوبي (30 سنة)، من الأقصر.

- رحمة محمد أبو الحسن (21 سنة)، من الإسماعيلية.

- أمنية محمد أبو الحسن (26 سنة)، من الإسماعيلية.

- مكة عادل عفيفي (6 سنوات)، من الإسماعيلية.

- خديجة عادل عفيفي (5 سنوات)، من الإسماعيلية.

- أحكام عبد الحميد أحمد (51 سنة)، من قنا.

- أشرف فيصل عبد الرحيم (20 سنة)، من العريش.

- عبد الماجد محمد حسن (22 سنة)، من قنا.

- سامي أحمد محمد (28 سنة)، من الأقصر.

- آمال ياسين شحاته (50 سنة)، من الإسماعيلية.

- أحمد محمد سالم (43 سنة)، من الإسماعيلية.

- حمام إبراهيم علي (53 سنة)، من الإسماعيلية.

- صبري عمر رضوان (35 سنة)، من الإسماعيلية.

- مي محمد إسماعيل (30 سنة)، طبيبة أسنان، من الأقصر.

وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وذكرت المصادر أن الحصيلة الأولية بلغت حالتي وفاة و16 مصابًا، قبل أن ترتفع إلى 8 وفيات و14 مصابًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

