مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، خلال حملة استهدفت ضبطه على خلفية تورطه في واقعة إطلاق نار على بائعين داخل سوق قرية أبودياب بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم الشهير بـ"صدام" وهو يحمل سلاحًا آليًا ويطلب من البائعين مغادرة السوق، قبل أن يطلق عيارًا ناريًا في الهواء عقب مشادة مع أحد الشباب، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي ونشوب مشاجرة مسلحة بين الطرفين.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت عقب الواقعة من ضبط 3 متهمين، فيما فرّ صدام هاربًا.

ومع تكثيف التحريات، وردت معلومات عن اختبائه في قرية الحجيرات بمركز قنا، وعلى الفور تحركت قوة أمنية لمداهمة مكان تواجده.

وخلال المداهمة، بادر المتهم بإطلاق النيران تجاه القوات، التي بادلتَه إطلاق النار، ما أسفر عن مقتله متأثرًا بإصابته بطلقات نارية. وعُثر بحوزته على بندقية آلية وعدد من الطلقات.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.