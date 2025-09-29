من علاج الإدمان لسكن الشباب.. محافظ الوادي الجديد يُصدر 11 قرارًا خدميًا



بني سويف- حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حادث خروج عدد من عربات قطار بضائع عن القضبان، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة بمركز ببا، جنوب المحافظة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات السكة الحديد إلى موقع البلاغ، وجارٍ العمل على إعادة العربات إلى مسارها ورفع آثاره، لضمان عودة الحركة إلى طبيعتها.

في السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول، أن حركة القطارات لم تتأثر بشكل كبير، وأنها مستمرة بصورة شبه طبيعية على خطوط الصعيد، وسط متابعة ميدانية من مسؤولي الهيئة.