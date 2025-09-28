من علاج الإدمان لسكن الشباب.. محافظ الوادي الجديد يُصدر 11 قرارًا خدميًا

الشرقية - ياسمين عزت:

استجاب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بشكل فوري لما نشره "مصراوي" حول استغاثة سيدة خمسينية تعاني من داء الفيل وسمنة مفرطة جعلتها طريحة الفراش منذ 12 عامًا.

ووجه المحافظ على الفور لجنة طبية متخصصة بالانتقال إلى منزل السيدة لفحصها وتحديد أفضل مسار علاجي لها، كما قرر تخصيص معاش شهري بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتغطية نفقات علاجها، وتوفير مرتبة هوائية طبية لحالتها.

وكان الأشموني قد استضاف نجلة السيدة في مكتبه، مؤكدًا لها أن والدتها تحظى بكامل اهتمامه، وأن كل سبل الدعم الطبي والمادي والمعنوي سيتم توفيرها لها.

يُذكر أن "مصراوي" كان قد نشر قبل يومين استغاثة السيدة (ح.س)، 55 عامًا، التي تسبب مرضها في زيادة وزنها ليتخطى 400 كيلوجرام، ما جعلها عاجزة عن الحركة تمامًا.

