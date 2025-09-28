براءة غارقة في نار الانتقام.. حكاية الطفل يحيى المقتول غدرًا في المنيا

المنيا - جمال محمد:

أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت المحافظة، وقضت بإحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل الطفل "يحيى"، البالغ من العمر 3 سنوات، غرقًا في ترعة بمركز بني مزار.

تعود تفاصيل القضية المروعة إلى 30 يوليو الماضي، عندما استدرج المتهم (ع.م)، 38 عامًا، الطفل "يحيى" بدعوى التنزه على دراجته البخارية، قبل أن يتوقف به في منطقة نائية ويلقيه في مياه الترعة، تاركًا إياه يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كشفت التحريات واعترافات المتهم أن الدافع وراء الجريمة كان "الانتقام الأعمى" من جد الطفل، بسبب خلافات عائلية قديمة، حيث اعترف بأنه ارتكب جريمته لـ"يكسر قلب الجد" ويروي نار حقده.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، في القضية التي حملت رقم 25282 لسنة 2025.