أبراج حمام ومزارع بط.. أسيوط تحول قراها إلى وحدات إنتاجية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أطلقت محافظة أسيوط مبادرة "المليون طائر" كخطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وإحياء بيت الفلاح، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني والحيواني، وتتركز المبادرة على تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية ضمن دعم التكتلات الاقتصادية بالمراكز، مما يساهم في توفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

المبادرة، التي أطلقها اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لم تكن مجرد مشروع لتربية الطيور، بل رؤية متكاملة لإعادة تشكيل الحياة الريفية، من خلال إنشاء أبراج لتربية الحمام، ومزارع للبط والأوز والدواجن، إلى جانب مناحل لإنتاج العسل، وكل ذلك مدعوم بتدريب عملي للمزارعين عبر قطاع الإرشاد الزراعي، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

يقول المحافظ إن المبادرة تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة المحافظة في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أنها تتجاوز فكرة زيادة أعداد الطيور، لتشمل تطوير سلاسل القيمة، بدءًا من إنتاج الأعلاف والزراعة التكاملية، وصولًا إلى توفير منافذ تسويقية مباشرة تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي.

وفي قرية الغريب بمركز ساحل سليم، تجسدت المبادرة على أرض الواقع، حيث تفقد محافظ أسيوط مزرعة التكتلات الاقتصادية المقامة على مساحة 2000 متر مربع، والتي تحولت إلى نموذج حي للمشروعات التنموية. هناك، تتناغم ثلاثة أبراج لتربية الحمام مع مزرعة للبط، وأحواض لزراعة نبات الإيزولا، الذي يُستخدم كعلف غني بالقيمة الغذائية، إلى جانب ماكينة لفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست"، يسهم في تحسين جودة التربة وخفض تكاليف الإنتاج.

المزرعة لا تكتفي بالإنتاج، بل تضم مخزنين للأعلاف ومنفذين لتسويق المنتجات مباشرة للمواطنين، في نموذج اقتصادي متكامل. وخلال جولته، وجّه المحافظ باستغلال كل المساحات المتاحة داخل المزرعة لزراعة الأعلاف الخضراء، والتوسع في زراعة الإيزولا، مع استغلال المنطقة البحرية المجاورة التي تبلغ مساحتها فدانًا لإضافة أنشطة جديدة في الزراعة والإنتاج الحيواني، بما يعزز الطاقة الإنتاجية للمزرعة.