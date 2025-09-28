وكيل تعليم أسيوط يوجه المعلمين بالاعتماد على مصادر المعرفة الحديثة

أسيوط - محمود عجمي:

وجّه محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، معلمي مدرستي منفلوط الثانوية بنات والمنفلوطي الثانوية بنين، بضرورة تنويع مصادرهم التعليمية للحصول على المعلومات، والالتزام باستخدام المنصات الرسمية المعتمدة من الوزارة، وعلى رأسها موقع وزارة التربية والتعليم، وبنك المعرفة المصري، ومنصة "كيريو" اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي، مع ضرورة مساعدة الطلاب على التسجيل في هذه المنصات للاستفادة من المحتوى التعليمي المتاح.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمركز منفلوط، والتي شملت زيارة مدرستي منفلوط الثانوية بنات والمنفلوطي الثانوية بنين، برفقة قدري حسين، مدير إدارة منفلوط التعليمية.

وأكد دسوقي خلال جولته أهمية التزام المعلمين بالخطة التعليمية المعتمدة، واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة في شرح المناهج، والاستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة التي وفرتها الدولة، مثل المكتبات المدرسية، والمعامل، والكتب الدراسية المطورة، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة (www.moe.gov.eg)، الذي يضم مكتبة إلكترونية شاملة، ومناهج دراسية، وشروحات، وتقييمات، وخدمات مجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

كما شدد على ضرورة تفعيل منصة "كيريو" اليابانية المخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي تم إتاحتها باللغة العربية، ويمكن التسجيل فيها باستخدام البريد الموحد عبر الرابط التالي: اضغط هنا





وأشار إلى أهمية الاستفادة من موقع بنك المعرفة المصري (www.ekb.eg)، الذي يوفر محتوى علمي مجاني في مختلف التخصصات، إلى جانب الأسطوانات التعليمية التي وفرتها الوزارة لشرح المناهج، والتي يمكن استخدامها داخل معامل الحاسب الآلي وغرف مناهل المعرفة بالمدارس، بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية وتطوير أساليب الشرح والتفاعل مع الطلاب.