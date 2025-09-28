تعليم جنوب سيناء يؤكد ضرورة تحديد مواعيد ثابتة لمقابلة أولياء الأمور

بالصور- توقيع عقود المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالمنوفية

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من المدارس التابعة لإدارة الطور لمتابعة سير العملية التعليمية فى بداية الاسبوع الثانى للعام الدراسى الجديد.

وبدأت الجولة بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى الإعدادية بنين، بحضور طابور الصباح، ومشاهدة التمارين الرياضية وفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم، ثم تفقد عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة، واطمأن على تسليم الكتب لجميع الطلاب، وعدم وجود اى عجز بمعلمى المواد الأساسية.

وأكد وكيل الوزارة، على أهمية ممارسة الأنشطة الثقافية الفنية والرياضية، مؤكدا على الطلاب بأهمية الحفاظ على نظافة المدرسة.

كما تفقد مدرسة التجارة الثانوية بنات، وتابع انتظام العملية التعليمية بالمرور على عدد من الفصول الدراسية، مؤكدا على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين لضمان سير العملية التعليمية بهدوء.

وطالب بتحديد مواعيد ثابتة معلنة لمقابلة أولياء الأمور، تتفيذا لتوجيهات تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.ش