أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأثنين وحتى الجمعة السبت المقبل، على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء في نهارًا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما توقعت الأرصاد أن تشهد البلاد يومي الإثنين 12 يناير والثلاثاء 13 يناير أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب شديد على الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والطرق المؤدية من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا، بداية من الأربعاء 14 يناير وحتى السبت 17 يناير 2025.