المهلة انتهت.. مصادرة الماشية من الشوارع والطرق في بورسعيد - صور

كتب : طارق الرفاعي

12:30 م 28/09/2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، حملات مكبرة، اليوم الأحد، لمصادرة الماشية متواجدة بالشوارع والطرق العامة وفي محيط المناطق السكنية، تنفيذًا للقرار الصادر من اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشأن إزالة العجول والماشية من الطرق العامة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحابها والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ بورسعيد، في بيان له، أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ومنع أي عشوائية أو ممارسات غير قانونية قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية أو الإضرار بالمواطنين.

كما شدد محافظ بورسعيد على مواصلة الجهود الميدانية من جانب الأحياء والأجهزة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، لضمان التطبيق الحازم للقرار وعدم عودة المخالفات مرة أخرى، لافتًا أن الحملات ستتم بشكل يومي ومفاجئ ومكثف للحفاظ على النظام العام والارتقاء بالشكل الحضاري للمحافظة.

مصادرة الماشية الشوارع والطرق بورسعيد الأجهزة التنفيذية

