رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد مدن الطالبات ويدرس إنشاء نادٍ متكامل

قنا- عبدالرحمن القرشي:



في إطار استعدادات جامعة جنوب الوادي لتوفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب مع انطلاق العام الجامعي الجديد، كثّفت الجامعة جهودها لتحسين مستوى الإقامة والخدمات داخل المدن الجامعية، حيث قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، بجولة تفقدية داخل المدن الجامعية المخصصة للطالبات، للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها الكامل لاستقبال الطالبات.

وخلال جولته، استمع الدكتور أحمد عكاوي إلى ملاحظات الطالبات، واطلع على أعمال الصيانة والتجديد التي تُنفذ داخل المباني، موجها بسرعة الانتهاء منها لتوفير بيئة سكنية مريحة وآمنة تلبي احتياجات الطالبات.

كما أعلن رئيس الجامعة عن دراسة إنشاء نادٍ متكامل داخل المدن الجامعية للطالبات، يضم منافذ لبيع المستلزمات اليومية، وأنشطة رياضية وترفيهية، ومرافق خدمية متنوعة، بما يهدف إلى دعم الأنشطة الطلابية وتخفيف الأعباء المعيشية على الطالبات من خلال تلبية احتياجاتهن داخل الحرم الجامعي.

وشملت الجولة تفقد بوابة المدن الجامعية، حيث وجه رئيس الجامعة بفتح بوابة جديدة مخصصة للطالبات لتسهيل حركة الدخول والخروج، مع التأكيد على استكمال أعمال التسوير وتطبيق معايير الأمن والسلامة في جميع المباني.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور أحمد عكاوي أن المدن الجامعية تعد جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية والتربوية، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط داخلها، والعمل المستمر على تطوير خدماتها لتوفير بيئة جامعية متكاملة تضمن راحة وأمان الطالبات طوال فترة إقامتهن.