جامعة سوهاج تحتفل بتكريم 211 معيدًا جديدًا من أوائل الخريجين

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، احتفالية تكريم المعيدين الجدد خريجي دفعة 2023/ 2024، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والقيادات الجامعية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

وفي بداية الحفل، ألقى الدكتور حسان النعماني، كلمة هنأ فيها المعيدين الجدد أوائل الخريجين بمختلف الكليات للعام الجامعي 2024 /2025، معرباً عن فخره واعتزازه بالكوادر الشبابية المتميزة والمتسلحة بالعلم والمعرفة، التي تسعد إدارة الجامعة بانضمامها لأعضاء الهيكل الأكاديمي بالجامعة، مؤكداً على أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالشباب المصري وخاصة خريجي الجامعات، باعتبارهم وقود التنمية والحضارة لأي دولة، ونواة ثمينة القيمة وعنصر أساسي لبناء الوطن و تثبيت أركان الجمهورية الجديدة.

وأوضح النعماني، أن اللقاء بأوائل الخريجين المعينين الجدد وعددهم 211 بالهيكل الأكاديمي ب16 كلية، وتكريمهم والاحتفاء بهم، هو تكريم مستحق يصادف أهله، حيث حرصت إدارة الجامعة على تهنئة وتقدير جهود المعيدين الجدد، والإشادة بنجاحهم على مدار سنوات الدراسة وحصولهم على أعلى التقديرات، بل وتشجيعهم على الإستمرار فى العطاء والتفوق، والتأكيد على أنهم نماذج شبابية متميزة يجب الاحتذاء بها، ليكون التكريم حافزاََ لهم ولزملائهم لاستكمال مسيرة النجاح والتميز في مجال التعليم العالي، ويكونوا سبب في نهضة الجامعة وتقدمها ووضعها على خارطة الجامعات العالمية.

وقد وجه رئيس الجامعة، أبناؤه المعيدين الجدد، بضرورة استثمار الفرص التي تقدمها الدولة المصرية للشباب، وما تقدمه من منح ودورات تدريبية وبرامج تأهيلية، تساعدهم على بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم وخبراتهم، واكتسابهم معارف ومهارات جديدة في مجالات تخصصاتهم، الأمر الذي يساهم فى تعزيز دورهم الريادي في مجال التدريس الجامعي، وتأهيلهم للمناصب القيادية داخل كلياتهم، محفزاََ المعيدين على العمل الدؤوب والسعي المستمر في تحصيل العلم وانهاء الدراسات العليا، والتركيز على البحوث العلمية التي تخدم المجتمع وتساهم فى دفع عجلة التنمية، إلى جانب الالتزام أولا وأخيراً باخلاقيات المهنة، وأن يكونوا خير مثال لعضو هيئة التدريس والمعروف بحسن خلقه وخُلقه، ومراعاة القيم الإنسانية والاجتماعية المتعارف عليها بمجتمعنا المصري، موجهاً خالص الشكر والتقدير لأولياء الأمور على ما تحملوه طوال سنوات الدراسة من جهد ومشقة من أجل الوصول بأبنائهم إلى بر الأمان، ومشاركتهم لحظات النجاح وفرحة التعيين وبدء أولى خطوات الحياة العملية، متمنياً لهم أن يكونوا قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن يحظوا بمستقبل باهر ملئ بالنجاحات.