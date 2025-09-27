أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي شمال وجنوب أسيوط، وذلك بقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط، في خطوة تهدف إلى التيسير على المحامين الجدد وتخفيف أعباء السفر عنهم.

وخلال الجلسة، قدم النقيب العام مجموعة من النصائح المهنية لشباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين يمثل لحظة فارقة في حياة كل محامٍ، حيث ينضم إلى "قلعة الحريات"، مشددًا على أهمية الالتزام بالأخلاق المهنية والمظهر اللائق، وأداء المهنة بشرف وأمانة.

وأشار علام إلى أن هذه الجلسة تُعد استثنائية في تاريخ النقابة، إذ لم يسبق أن انتقل النقيب العام إلى محافظة لأداء القسم، حيث كانت تُعقد جميع الجلسات في مقر النقابة بالقاهرة، إلا أن النقابة تسعى لتخفيف مشقة السفر عن المحامين الجدد.

وأكد نقيب المحامين على ضرورة أن يعتز المحامي بنفسه ويحترم زملاءه والآخرين، مشيرًا إلى أن المحامي يفرض احترامه بعقله وفكره وثقافته، وأن كثيرًا من المحامين ينضمون لاحقًا إلى مؤسسات الدولة مثل الشرطة والنيابة والجيش.

وأعلن علام عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج كارنيهات العضوية واشتراكات العلاج، تتيح التقديم عبر تطبيق إلكتروني واستلام الكارنيه في المنزل، دون الحاجة إلى التوجه لمقر النقابة، وذلك في إطار خطة لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس.

كما أشار إلى بدء استخراج كارنيهات عضوية العام الجديد 2026 اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، بهدف القضاء على الزحام المعتاد في بداية العام.

وفي سياق آخر، كشف نقيب المحامين عن استعداد النقابة لدعوة الجمعية العمومية لبحث زيادة المعاشات، مؤكدًا انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة الميزانيات، وجاهزيتها للعرض والمقارنة مع ميزانية عام 2023، قائلاً: "مستعد للمساءلة عن كل مليم صُرف في النقابة، ولم أفرط في أموالها".

وأضاف أن خطة ترشيد النفقات ساهمت في مضاعفة ميزانية النقابة خلال فترة وجيزة، مع الوفاء بجميع الالتزامات، وتوفير منح لأصحاب المعاشات، وزيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج، إلى جانب إضافة أصول عقارية جديدة، دون رفع أسعار الاشتراكات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واختتم علام حديثه بالإشارة إلى جهود النقابة في القضاء على بؤر الفساد، وضبط نظام رسوم التصديق على العقود، وإنهاء الأنظمة الموازية في عدد من النقابات الفرعية، حفاظًا على موارد النقابة وتطوير الخدمات المقدمة للمحامين.

شهد الجلسة حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، من بينهم محمد الكسار، ومحمد كركاب، ومحمد فزاع، والسيد جابر، إلى جانب نقيبي شمال وجنوب أسيوط، محمد الجاحر وأحمد البدراوي، وأعضاء مجلسي النقابتين الفرعيتين.