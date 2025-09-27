ألسنة لهب ضخمة وكثيفة.. اندلاع حريق في عقار ببورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اندلع حريق بعقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي نطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، دون الإعلان عن أي خسائر في الأرواح حتى الآن.

تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا، باندلاع حريق بعقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي نطاق حي العرب فانتقلت سيارات الإطفاء إلى المنطقة للسيطرة على الحريق ومنع انتقاله إلى عقارات مجاورة.

وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار وقطع الكهرباء عن المنطقة، ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق.