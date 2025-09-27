‬في جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يتفقد شارع الجلاء بالمنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

ترجل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، على قدميه خلال جولة ميدانية مفاجئة بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، بدءًا من أمام مسجد القاضي وحتى بوابة جامعة المنصورة.



وجاءت الجولة للتأكد من رفع الإشغالات عن الشارع وأرصفته، والتزام المحال التجارية والبائعين بعدم التعدّي على حرم الطريق أو تعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى متابعة مستوى النظافة العام.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، موجّهًا رئيس حي غرب المنصورة بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة ورفع أي إشغالات فورًا بالتنسيق مع شرطة المرافق.



وأكد "مرزوق" أنه لن يُسمح بعودة الفوضى إلى شارع الجلاء بعد أعمال التطوير والرصف والتجميل، كما وجّه بتكثيف حملات الانضباط وضمان استمرار السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشارع.

وشدد المحافظ على أن تطوير شارع الجلاء تم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المحاور الحيوية وخدمة المواطنين، مؤكدًا للمواطنين وأصحاب المحال: "ما تم إنجازه ملك لكم… ومسؤوليتكم الحفاظ عليه".

وحث "مرزوق" الجميع على الالتزام بعدم إشغال الشارع، والحفاظ على نظافته، وإلقاء القمامة في أماكنها المخصصة، موضحًا أن النظافة سلوك حضاري ومسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة، وأن المحافظة ماضية في استكمال خطة رفع الإشغالات والحفاظ على أعمال التطوير بما يليق بأبناء الدقهلية.





