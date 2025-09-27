العناية الإلهية تنقذ ركاب أتوبيس من حريق على الطريق الصحراوي بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أنقذت العناية الإلهية ركاب أتوبيس من الموت، اليوم السبت، بعد نشوب حريق مفاجئ أثناء سيره على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بنشوب حريق جزئي في الأتوبيس بالقرب من قرية بني حسن الشروق على الطريق الصحراوي الشرقي.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، وتبين إصابة شخص واحد بحروق بسيطة، فيما تم إنقاذ جميع الركاب دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على الأتوبيس.







