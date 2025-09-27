بني سويف - حمدي سليمان:



أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إطلاق موقع إلكتروني بـ10 لغات خاص بمهرجان النباتات الطبية والعطرية، الذي تستضيفه بني سويف في أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان.



وأكد المحافظ أن المهرجان ليس مجرد ملتقى للحوار، بل منصة للتنفيذ تجمع بين الرؤية الوطنية، والخبرة العالمية، والطموح المحلي، ليكون رسالة واضحة بأن الصعيد في قلب التنمية، وأن بني سويف لم تعد مجرد محافظة منتجة، بل هي في طريقها نحو أن تصبح عاصمة النباتات الطبية والعطرية.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف ليست مجرد مستضيف للمهرجان، بل القلب النابض لهذا القطاع في مصر، إذ تزيد المساحات المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية عن 18 ألف فدان، إلى جانب 65 مصنعًا و20 شركة تصدير، ومساهمات تتراوح بين 40 و60% من إجمالي صادرات مصر في هذا القطاع، الذي يحتل المركز الخامس عالميًا بنسبة تقارب 6% من حجم التجارة الدولية.

وأضاف أن أكثر من 90% من الإنتاج المصري يأتي من محافظات الصعيد، وفي مقدمتها بني سويف التي تستحوذ على حصة كبيرة من الطلب العالمي، حيث تصدر نحو 95% من زيوتها العطرية، و85% من أعشابها المجففة.

أعلن المحافظ إطلاق مشروع المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية على مساحة 7500 متر مربع، بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة، ويضم مركزًا للإرشاد الزراعي ووحدة لتعقيم المنتجات، ليكون كيانًا جامعًا يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.