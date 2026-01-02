السياحة ترد على الشائعات بشأن أعمال ترميم سور مجرى العيون

أكدت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أنها تابعت ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية من صور ومعلومات حول أعمال التنظيف والترميم بسور مجرى العيون، الواقع بين إشارة السيدة نفيسة وميدان السيدة عائشة، موضحة أن هذا الجزء من السور سبق ترميمه وتنظيفه خلال عام 2023 بالتزامن مع افتتاح مسجد السيدة نفيسة.

وأوضحت الوزارة، أنها استخدمت في أعمال التنظيف الحالية نفس الأسلوب العلمي المعتمد سابقًا، والذي يقوم على تقنية السفع بالرمال الناعمة من نوع "طرح البحر"، إذ اعتُبرت هذه الرمال أقل صلابة وأكثر نعومة من الرمال العادية، واستخدمت كمرحلة تمهيدية قبل البدء في أعمال التنظيف الفعلية وفقًا للمقاييس العلمية المتبعة.

وأشارت السياحة، إلى أن الجزء الذي شهد أعمال التنظيف مؤخرًا هو جزء حديث من السور، تم تشييده خلال ثمانينيات القرن الماضي (1982-1983)، بعد انهيار الجزء الأصلي من السور في خمسينيات القرن الماضي (1950-1951)، واستخدم فيه نوع مختلف من الأحجار.

وأكدت وزارة السياحة، أنها نفذت جميع أعمال الصيانة والترميم تحت إشراف فريق متخصص من المرممين بالمجلس الأعلى للآثار، وبالتنسيق مع التفتيش الأثري وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المشروعات، مشيرة إلى أن الأعمال لم تكتمل بعد، وأن المراحل القادمة ستشمل حماية سطح الحجر وعزله تمهيدًا لإظهاره بالشكل النهائي بما يضمن تكامل الرؤية البصرية ضمن مشروع تطوير المنطقة.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة