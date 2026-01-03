أثار عدد من أولياء الأمور جدلًا واسعًا حول شروط قبول الطلاب في المدارس الخاصة والدولية، بعد ظهور سياسات اعتبرها البعض غير عادلة أو تمييزية، مثل إلزام ولي الأمر بالحصول على مؤهل عالٍ.

وجاءت الشكاوى عبر جروب "دردشة أولياء الأمور في التعليم"، حيث قالت آية سامي:"منتهي الطبقية في أسلوب اختيار من ينتسب للمدارس، يعني أنا كولي أمر لو مش على المستوى المطلوب لهم يتم حرمان ابني من التعليم كل ولي أمر حلمه يقدم الأفضل لأبنائه، لكن إذا كنت تعليم عام أو لا أتقن اللغات، يمنع ابني من الانتساب".

وأضافت نجلاء الشامي:"كنا عاوزين دخول أولاد قريبتي المدرسة المارونية، لكن بعد كل الشروط والطبقية، التعليم أصبح غير عادل حتى المدارس الدولية لم تقدم مستوى مقارب للتعليم الجيد مقارنة بالتعليم العام".

من جانبها، أوضحت ندى عاطف العدوي، مؤسسة جروب أولياء أمور مدارس مصر، الأسباب التي تزيد من شعور أولياء الأمور بالضغط أثناء إجراءات التقديم في المدارس الدولية والخاصة:

كثرة الأوراق والمستندات المطلوبة.

رسوم تُدفع قبل القبول وغالبًا غير مستردة.

اختبارات للأطفال الصغار لا تعكس دائمًا مستواهم الحقيقي.

مقابلات نفسية وسلوكية بمعايير غير واضحة.

عدم وضوح أسباب الرفض عند عدم قبول الطفل.

ضغط نفسي على الطفل والأسرة نتيجة التوتر والخوف من فقدان الفرصة.

