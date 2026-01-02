بمشاركة 40 متطوعًا.. حملة لتنظيف جزيرة ميامي في الإسكندرية -صور

صور ترصد استخراج 25 كيلو عسل من مقبرة بالمنوفية.. ما القصة؟ (فيديو)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نُفذت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة موسعة لتنظيف جزيرة ميامي من المخلفات البلاستيكية، في إطار توجه الدولة المصرية للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الموارد الطبيعية.

شارك في الحملة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجهاز شؤون البيئة لغرب الدلتا، بالتعاون مع جمعية بلاستيك ومبادرة خليك إيجابي، وأكثر من 40 متطوعًا من شباب المجتمع المدني.

وتهدف الحملة إلى الحد من التلوث البلاستيكي ومخاطرة على البيئة البحرية والصحة العامة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث تعد جزيرة ميامي من الجزر ذات القيمة البيئية والتاريخية المهمة.

وشكلت الجزيرة عبر تاريخ الإسكندرية البحري جزءًا من خط الدفاع الطبيعي للمدينة، وموطنًا للكائنات البحرية والطيور المهاجرة، ومتنفسًا بيئيًا يسهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي للنظام البيئي بالمنطقة.

تأتي الحملة في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر"، للحفاظ على البحر المتوسط، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية في مجال حماية البيئة البحرية، خاصة عقب استضافة مصر مؤخرًا لمؤتمر برشلونة لحماية البيئة البحرية.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن الحملة تعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمتطوعين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، ومواجهة التلوث البحري تتطلب تضافر الجهود والعمل المستدام.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على الشواطئ والجزر البحرية، وصون التراث الطبيعي والبيئي لعروس البحر المتوسط، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة للأجيال الحالية والقادمة.