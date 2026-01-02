إعلان

التعليم تحسم الجدل: لا شرط لمؤهل الأب أو الأم للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية

كتب : أحمد الجندي

11:09 م 02/01/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود شرط يلزم حصول الأب والأم على مؤهل عالٍ عند التقديم للمدارس الخاصة أو الدولية.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي قرار وزاري أو نص قانوني يشترط مؤهلًا دراسيًا معينًا لولي الأمر لقبول الطلاب في أي مدرسة، مشددة على أن حق التعليم مكفول لجميع الطلاب دون تمييز، ولا علاقة لإجراءات التقديم بالمستوى الاجتماعي أو التعليمي لولي الأمر.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور، في حال تعرضهم لأي اشتراطات غير قانونية من هذا النوع، إلى التقدم بشكوى رسمية مباشرة للوزارة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مدرسة يثبت مخالفتها للقواعد المنظمة.

مؤهل ولي الأمر المدارس الخاصة شروط المدارس الدولية التربية والتعليم

