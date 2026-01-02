نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود شرط يلزم حصول الأب والأم على مؤهل عالٍ عند التقديم للمدارس الخاصة أو الدولية.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي قرار وزاري أو نص قانوني يشترط مؤهلًا دراسيًا معينًا لولي الأمر لقبول الطلاب في أي مدرسة، مشددة على أن حق التعليم مكفول لجميع الطلاب دون تمييز، ولا علاقة لإجراءات التقديم بالمستوى الاجتماعي أو التعليمي لولي الأمر.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور، في حال تعرضهم لأي اشتراطات غير قانونية من هذا النوع، إلى التقدم بشكوى رسمية مباشرة للوزارة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مدرسة يثبت مخالفتها للقواعد المنظمة.