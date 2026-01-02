إعلان

اختلفا على ثمن "الكيف".. مقتل شاب بطعنة نافذة في مشاجرة بالمنيا

كتب : جمال محمد

08:02 م 02/01/2026

مشاجرة أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، متأثراً بجرح طعني نافذ بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بينه وبين شخص آخر بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع مشاجرة بين شخصين، إنتهت بمقتل أحدهما في إحدى قرى مركز ملوي، وفر المتهم هارباً.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مقتل "ر.أ" 28 سنة، إثر تلقيه طعنة في البطن، وكشفت التحريات الأولية نشوب المشاجرة بسبب الخلاف على بيع مواد مخدرة بين الطرفين.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

