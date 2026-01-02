إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا–بنها الحر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وذلك قبل نزلة بنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاستكمال العلاج اللازم، حيث تم التعامل الطبي معهم وفقًا لحالتهم الصحية.

وجرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.