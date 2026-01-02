متحدث الصحة يكشف عن تفاصيل جديدة بواقعة الهروب الجماعي من مصحة الإدمان

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن مستجدات واقعة الهروب الجماعي لنزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية شملت غلق المصحة المخالفة، وإحالة القائمين عليها إلى النائب العام، مع توفير العلاج اللازم للنزلاء داخل أماكن علاجية مرخصة.

وأوضح عبدالغفار، وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج بلدنا اليوم مع الإعلامية إلهام صلاح على قناة الشمس، أن وزارة الصحة تتابع بشكل مستمر جميع المصحات العاملة في مجال علاج الإدمان، مشددًا على أنه في حال رصد أي مخالفات يتم غلق المصحة وتشميعها بالشمع الأحمر، لافتًا إلى أن فض الشمع دون الحصول على موافقة الجهة المختصة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن عدد المصحات المرخصة لعلاج الإدمان يبلغ 284 مصحة على مستوى الجمهورية، تتنوع بين مصحات حكومية تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وأخرى أهلية وخاصة، وموزعة على مختلف المحافظات.

وأضاف حسام عبد الغفار، أن وزارة الصحة حذرت المواطنين الراغبين في العلاج من التوجه إلى أي مركز غير مرخص، داعيةً إلى التأكد مسبقًا من قانونية المصحة من خلال الخط الساخن المخصص لذلك، والذي يحمل رقم 0120474747، حيث يتم الرد الفوري لتوضيح حالة الترخيص.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن المصحات غير المرخصة تمثل خطرًا حقيقيًا على المرضى، إذ قد تتسبب في تدهور حالتهم الصحية، إلى جانب استغلالهم ماديًا من خلال تحصيل مبالغ مالية كبيرة دون تقديم خدمة علاجية آمنة أو معتمدة.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي المصري السعودي