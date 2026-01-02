الميكروباص أصبح خردة.. الصور الأولى لحادث طريق "شبرا - بنها" الحر

صور ترصد استخراج 25 كيلو عسل من مقبرة بالمنوفية.. ما القصة؟ (فيديو)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل "مصراوي"على أول صور لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وذلك قبل نزلة المدينة التابعة لمحافظة، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتسببت قوة الارتطام الناتجة عن الانقلاب في تحول السيارة الميكروباص إلى حطام؛ حيث تهشم هيكلها الخارجي بشكل شبه كامل، وظهرت آثار سحق شديدة في الجزء الأمامي وسقف السيارة الذي انهار جزئياً نتيجة التقلب على الطريق.

كما أظهرت الصور، انفصال أجزاء من الصاج الجانبي للمركبة وتهشم الزجاج بالكامل، مما يعكس شدة الحادث التي أدت إلى إصابة مستقليها الستة قبل أن تهرع سيارات الإسعاف لإنقاذهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود مصابين، وانتقلت قوات الأمن، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاستكمال العلاج اللازم، حيث تم التعامل الطبي مع الحالات وفقًا لحالتهم الصحية.

وجرى رفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

