إعلان

إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

كتب : مصراوي

11:42 م 02/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا-جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز العدوة شمالي محافظة المنيا، مساء الجمعة، حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص صحراوي المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا