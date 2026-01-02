إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا-جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز العدوة شمالي محافظة المنيا، مساء الجمعة، حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.