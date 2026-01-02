إعلان

صور ترصد استخراج 25 كيلو عسل من مقبرة بالمنوفية.. ما القصة؟ (فيديو)

كتب : أحمد الباهي

04:17 م 02/01/2026 تعديل في 07:29 م
    أحد الشباب يساعد في استخراج العسل
    أثناء استخراج النحال للعسل
    الأهالي بشيدون بالعسل المصفى
    الأهالي فوجئوا بالنحل أثناء دفن أحد المتوفين
    استخراج عسل من داخل مقبرة
    المقبرة المعثور فيها على 25 كيلوجرام عسل
    25 كيلوجرام عسل داخل مقبرة بالمنوفية
    الأهالي يحملون خلايا النحل أمام المقبرة
    بدء وضع العسل في برطمانات
    قبل توزيع العسل على الأهالي
    فرحة الأهالي بالعثور على عسل

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية الكمايشة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية واقعة لافتة، بعدما عثر الأهالي على عدد كبير من خلايا النحل داخل إحدى المقابر المغلقة منذ أكثر من خمس سنوات، أثناء الاستعداد لفتحها وتجهيزها لدفن أحد المتوفين.

وبحسب رواية الأهالي لموقع "مصراوي"، فوجئوا أثناء فتح المقبرة بانتشار كثيف للنحل بداخلها، ما دفعهم إلى التوقف عن استكمال الإجراءات واستدعاء أحد المتخصصين في تربية النحل لفحص المكان والتعامل مع الموقف بأمان.

وقال حسام شعلان، صاحب المقبرة، إنه أثناء تنظيف المكان لاحظ وجود تجمع غير طبيعي للنحل، ليتبين لاحقًا أن الحشرات اتخذت من جدران المقبرة مأوى لها، وشكلت بداخلها 13 خلية كاملة على مدار سنوات الإغلاق.

وأضاف صاحب المقبرة أن عملية جمع النحل والعسل استغرقت يومين كاملين، حيث ارتدى النحال ملابس الوقاية اللازمة، وتمكن من استخراج نحو 25 كيلوغرامًا من العسل الطبيعي، إلى جانب كميات من الشمع، دون وقوع أي إصابات بين الأهالي.

وأشار الأهالي إلى أن الواقعة أثارت دهشتهم، خاصة مع بقاء المقبرة مغلقة لفترة طويلة وتحولها إلى مأوى طبيعي للنحل، في مشهد غير معتاد داخل القرية، وتداولوا القصة باعتبارها من الوقائع النادرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

مقبرة تربية النحل العسل الطبيعي

