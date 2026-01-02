محافظ أسوان يؤكد جاهزية 152 لجنة لإستقبال الناخبين غدًا

15 صورة ترصد استخراج 25 كيلو عسل من مقبرة بالمنوفية.. ما القصة؟ (فيديو)

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جاهزية مقار اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين بدوائر أسوان ونصر النوبة وإدفو، وذلك بإجمالى 152 لجنة فرعية، لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والمقرر لها يومى 3 و 4 يناير الجارى.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود أمام مقار اللجان لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم من خلال نهو التجهيزات الإدارية والفنية، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، مع التركيز على تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والمسئوليات الأخرى لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف الذي يليق بزهرة الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ أسوان قرر اعتبار يومي السبت والأحد إجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار لجان الانتخابات البرلمانية، مكلفاً مدير عام مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط تعويض دراسية، فيما يتعلق بالمراجعات للمواد المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة وجود امتحانات لسنوات النقل بالمدارس التى ستشهد تنفيذ الإجازة بها.