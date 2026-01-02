إعلان

محافظ الوادي الجديد: لجان الدائرة الثانية جاهزة لاستقبال ناخبي النواب

كتب : محمد الباريسي

08:04 م 02/01/2026

لواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية، والتي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة "د" ، والتي تنطلق غد السبت والأحد الموافق 3 و 4 يناير الجاري.

وشدد المحافظ، على متابعة التجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها 27 لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.

يذكر أن جولة الإعادة في الدائرة الثانية والتي تضم الداخلة وبلاط والفرافرة يتنافس فيها كلا من الدكتور مصطفي السنوسي والصحفي تامر عبد القادر .

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد انتخابات مجلس النواب 2025 جولة الإعادة لانتخابات النةاب جولة الإعادة بالوادي الجديد

