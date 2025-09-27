بني سويف تستعد لاستضافة النسخة الـ4 لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

بني سويف - حمدي سليمان:



عقدت محافظة بني سويف مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن استضافة المحافظة للنسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، الذي يشكل دورًا محورياً في قطاع الزراعة بالمحافظة.

وحضر المؤتمر بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب، وستيفن شميد، مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمهندس طارق أبو بكر، رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري.

وأكد محافظ بني سويف أن المهرجان يعد أداة لتسليط الضوء على قطاع النباتات الطبية والعطرية، ومن المتوقع أن يضم أكثر من 80 عارضًا من هذا القطاع الحيوي، بينهم مصدرون ومزارعون، وشركات تصنيع، وباحثون وخبراء.

وأشار المحافظ إلى أن المهرجان يرتكز على رسالة واضحة، تتمثل في تعزيز كافة حلقات سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية، بدءًا من زراعتها وفقًا لأعلى معايير الجودة، مرورًا بالبحث العلمي، ووصولًا إلى التصنيع والتسويق العالمي، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير للإعلاميين والصحفيين، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في كافة مناحي الحياة، داعيًا إياهم لأن يكونوا سفراء للمهرجان، قائلاً: "أنتم لستم مجرد ناقلين للأحداث، بل شركاء في التنمية، والعين التي ترى التحديات، واللسان الذي يوصل صوت المزارع والمستثمر، والجسر الذي يربط المجتمع المحلي بالأسواق العالمية".



